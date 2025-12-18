Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro
Deux matchs étaient au programme ce jeudi soir en Challenger Pro League. Le Patro Eisden Maasmechelen pouvait réaliser une belle opération... mais a laissé passer sa chance.

Deux matchs étaient au programme ce jeudi soir en Challenger Pro League. Les clubs de D2 belge ont disputé une journée en plein milieu de semaine, un peu plus tôt que prévu.

En haut du classement, Beveren a fait un super coup cette semaine. Ils ont gagné leur match pendant que leurs rivaux, Courtrai et le Beerschot, ont perdu des points.

C'était l'occasion pour le Patro Eisden de grimper au classement, mais ils ont raté le coche à domicile en perdant 0-1 contre Eupen.

Décision dans les dernières minutes

Eupen a gagné grâce à un but de Logan Delaurier-Chaubet. Pendant ce temps, le match entre le RFC Liège et Lokeren était calme et on s'attendait à un 0-0, mais ça s'est emballé dans les dernières minutes.


Lokeren a eu un penalty à la toute fin. Radja Nainggolan ne s'est pas loupé et a marqué le but du 0-1. Le Patro Eisden rate l'occasion de monter à la quatrième place et se fait doubler par Eupen. Lokeren revient sur Liège et remonte à la huitième position.

