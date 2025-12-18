Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

Les tensions extrasportives entre le Club de Bruges et La Gantoise pourraient bien se cristalliser lors du match opposant les deux équipes le week-end prochain.

Le Club de Bruges et La Gantoise s'affrontent ce week-end en Jupiler Pro League. Surnommé la "bataille des Flandres", cette rencontre est toujours particulière et la rivalité entre les deux équipes est énorme, mais le contexte actuel risque encore d'exacerber les tensions.

Le passage d'Ivan Leko d'un club à l'autre, et la tentative récente des Blauw & Zwart d'aller chercher également Bart Van Tornhout à la Planet Group Arena, ont en effet noirci les relations déjà tendues entre les deux clubs. La police brugeoise sera donc à l'affût.

La police brugeoise est confiante 

"Bruges-Gand est en tout cas un match à risque où une réglementation spéciale est en place pour séparer les supporters des deux équipes", déclare Lien Depoorter, porte-parole de la police de Bruges, dans Het Nieuwsblad.

"Bien sûr, nous tenons également compte du contexte actuel des derniers jours et de la pression supplémentaire éventuelle", poursuit-elle. Y aura-t-il donc une présence policière accrue ? Depoorter ne peut pas s'exprimer à ce sujet.

"Je peux dire que nous avons l'expérience nécessaire pour gérer ce type de match. Une analyse de risque détaillée est effectuée avant chaque rencontre, et ce n'est pas différent pour celui-ci. En fonction de cela, on estime combien d'agents sont déployés pour maintenir l'ordre", conclut-elle.

