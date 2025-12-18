Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht tenterait un joli coup en ciblant Junior Diouf, jeune attaquant de 18 ans qui brille aux États-Unis.

Anderlecht regarde loin et n’a pas peur d’explorer de nouveaux horizons. Selon le journaliste Tom Bogert, le club bruxellois aurait placé une offre sur la table pour Junior Diouf, un jeune attaquant de 18 ans aux racines sénégalaises, inconnu en Europe mais très suivi sur le continent américain.

La bonne affaire ?

Ses statistiques aux États-Unis sont assez folles. En 21 matchs avec l'Université de Grand Canyon à Phoenix, Diouf a planté 18 buts. C’est cette efficacité qui a attiré le regard d'Olivier Renard.

🇸🇳 Sources: NCAA standout Junior Diouf has an offer from Anderlecht.



Diouf was a freshman with Grand Canyon University this year. Would have been one of the top picks at SuperDraft if he made himself draft eligible. pic.twitter.com/pGMqwK6C8G — Tom Bogert (@tombogert) December 18, 2025

Grâce à ses performances, le jeune attaquant est devenu une star du football universitaire. Il fait partie des trois finalistes pour le trophée MAC Hermann, qui récompense le meilleur joueur de l'année aux USA.

Jusque-là, tout le monde le voyait rejoindre la MLS via le système de la Draft. Mais l’offre d’Anderlecht pourrait bousculer ses plans. Le joueur serait en pleine hésitation.





Le Sénégalais ne possède pas encore de page sur Transfermarkt pour juger en détail ses performances et sa valeur marchande.