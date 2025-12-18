Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Hans Vanaken est une machine, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Récemment, un article a été publié au sujet de son temps de jeu en 2025, mais le Brugeois est régulier depuis le début de sa carrière.

C'est lors de la saison 2011-2012 que Vanaken s'est véritablement révélé à Lommel United. Quatorze ans plus tard, nous avons fait le calcul des matchs qu'il a manqués durant sa carrière, et nous avons atteint un total étonnamment bas. 29 matchs en 15 saisons professionnelles. C'est presque difficile à croire.

Hans Vanaken a manqué 29 matchs dans sa carrière professionnelle

Question piège : combien de ces matchs manqués l'ont été en raison d'une blessure ? Eh bien... aucun. Les données ne sont bien sûr pas toujours correctement consignées, mais dans la plupart des cas où il est resté de côté, il s'agissait d'un jour de repos, d'une suspension ou d'une maladie.

Le coronavirus, en 2021, l'a éloigné des terrains le plus longtemps : 16 jours au cours desquels il a manqué trois matchs. Cela lui est arrivé à nouveau en 2021 lorsqu'il a été suspendu trois journées à cause d'un carton rouge. À part ça, il n'a jamais manqué deux matchs consécutifs. Impressionnant ? C'est un euphémisme. Si vous pouvez nous trouver un autre joueur avec de telles statistiques...

Plus encore : le meneur de jeu du Club de Bruges compte quatre saisons lors desquelles il a joué chaque match. Même en Coupe, les coachs brugeois ne l'ont pas laissé au repos.

La chasse à Van der Elst est lancée

Il ne le souhaite d'ailleurs pas, car il est en quête de records. Avec 531 matchs pour les Blauw & Zwart, il se classe quatrième au classement général des matchs les plus joués. Il a déjà en ligne de mire les 559 matchs de Gert Verheyen et les 570 de Danny Verlinden. Pour atteindre les 619 de Franky Van der Elst, il devra probablement jouer encore une ou deux saisons.



Lire aussi… Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial›

Cette saison, il est le joueur comptant le plus de minutes au compteur dans le monde. Lors des deux dernières saisons, il a dépassé à chaque fois les 5000 minutes sur le terrain. C'est un chiffre hallucinant de 57 matchs par saison...