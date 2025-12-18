Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5850

Hans Vanaken est une machine, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Récemment, un article a été publié au sujet de son temps de jeu en 2025, mais le Brugeois est régulier depuis le début de sa carrière.

C'est lors de la saison 2011-2012 que Vanaken s'est véritablement révélé à Lommel United. Quatorze ans plus tard, nous avons fait le calcul des matchs qu'il a manqués durant sa carrière, et nous avons atteint un total étonnamment bas. 29 matchs en 15 saisons professionnelles. C'est presque difficile à croire.

Hans Vanaken a manqué 29 matchs dans sa carrière professionnelle

Question piège : combien de ces matchs manqués l'ont été en raison d'une blessure ? Eh bien... aucun. Les données ne sont bien sûr pas toujours correctement consignées, mais dans la plupart des cas où il est resté de côté, il s'agissait d'un jour de repos, d'une suspension ou d'une maladie.

Le coronavirus, en 2021, l'a éloigné des terrains le plus longtemps : 16 jours au cours desquels il a manqué trois matchs. Cela lui est arrivé à nouveau en 2021 lorsqu'il a été suspendu trois journées à cause d'un carton rouge. À part ça, il n'a jamais manqué deux matchs consécutifs. Impressionnant ? C'est un euphémisme. Si vous pouvez nous trouver un autre joueur avec de telles statistiques...

Plus encore : le meneur de jeu du Club de Bruges compte quatre saisons lors desquelles il a joué chaque match. Même en Coupe, les coachs brugeois ne l'ont pas laissé au repos. 

La chasse à Van der Elst est lancée

Il ne le souhaite d'ailleurs pas, car il est en quête de records. Avec 531 matchs pour les Blauw & Zwart, il se classe quatrième au classement général des matchs les plus joués. Il a déjà en ligne de mire les 559 matchs de Gert Verheyen et les 570 de Danny Verlinden. Pour atteindre les 619 de Franky Van der Elst, il devra probablement jouer encore une ou deux saisons.

Lire aussi… Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

Cette saison, il est le joueur comptant le plus de minutes au compteur dans le monde. Lors des deux dernières saisons, il a dépassé à chaque fois les 5000 minutes sur le terrain. C'est un chiffre hallucinant de 57 matchs par saison...

SaisonMatchs manquésMinutes jouées
11-1222641
12-1322812
13-1432882
14-1544184
15-1663918
16-1713887
17-1813937
18-1904339
19-2004118
20-2143756
21-2214222
22-2304515
23-2445200
24-2515121
25-2602745
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Hans Vanaken

Plus de news

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

18:30
Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

18:00
Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

15:20
L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

15:00
2
Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

16:40
Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

17:30
Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

17:00
Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr" Interview

Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"

16:20
4
Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

16:00
Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

21:20
De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard Interview

De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard

14:40
Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

13:30
Gand n'est pas plus catholique que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

Gand n'est pas plus catholique que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

11:40
1
Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

14:20
Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

13:00
Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

14:00
Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

12:30
1
De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

12:00
La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

11:20
Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

09:00
Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

10:30
L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

11:00
Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

10:00
Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

09:30
1
Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

08:30
Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

07:40
Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

08:00
1
Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

06:30
En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

07:00
Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

23:00
Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

20:20
Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

22:35
Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

20:40
Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

21:40
1
Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved