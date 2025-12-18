Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026


La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas, et Rudi Garcia comme l'Union Belge peaufinent les derniers détails de la préparation.

Le programme se précise pour les Diables Rouges lors de la première moitié de 2026 : deux matchs en mars face aux USA et au Mexique, à Chicago et Atlanta, ainsi qu'une sélection qui sera l'occasion des derniers réglages. Puis, une présélection de 55 joueurs à remettre avant le 11 mai.

L'Union Belge travaille également à finaliser les matchs de préparation du mois de juin, qui devraient se tenir face à la Croatie à l'extérieur et contre la Tunisie au Stade Roi Baudouin. Et Rudi Garcia, lui, aimerait ajouter un élément d'expérience à l'équipe.

Jan Vertonghen au sein du staff des Diables Rouges ? 

Pas sur le terrain, cependant, mais bien dans le staff : Jan Vertonghen, fraîchement retraité, pourrait bien être de l'aventure. "Nous en avons discuté avec lui", confirme le sélectionneur dans les colonnes du Nieuwsblad. Jusqu'à récemment, la porte était ouverte, comme l'avait souligné Vincent Mannaert.

Une décision semble avoir été prise. "Jan a beaucoup d'expérience en Coupe du Monde. Lors du dernier Mondial, ça s'était mal passé et je veux savoir comment nous pouvons éviter ça", explique Rudi Garcia. "Je pense que les idées et les conseils de Jan Vertonghen peuvent nous être utiles". 

Lire aussi… Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant
Recordman de caps avec la Belgique (157 matchs), Jan Vertonghen avait arrêté la sélection suite à l'Euro 2024, qu'il avait très mal vécu. Sa carrière en club s'est également terminée sur une déception en fin de saison passée. L'occasion, donc, de prendre sa revanche en juin prochain. 

