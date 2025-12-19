OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

C'est officiel, Mbaye Leye a trouvé un nouveau défi. L'entraîneur fait son retour à La Gantoise, cette fois en tant qu'adjoint de Rik De Mil.

La dernière aventure de Mbaye Leye remontait à la saison dernière. Il avait entraîné les Métallos du RFC Seraing, avant de mettre fin à sa collaboration avec le club d’un commun accord en fin de saison.

Mbaye Leye retourne dans une ville qu’il a déjà connue par le passé. En tant que joueur, il a porté les couleurs de La Gantoise. Entre 2009 et 2010, il avait disputé pas moins de 57 matchs pour 14 buts inscrits.

"Son moment le plus marquant avec les Buffalo’s remonte à 2010, lorsqu’il a conduit la KAA Gent à la victoire en finale de la Coupe de Belgique. Auteur d’un but et d’une passe décisive, il a joué un rôle déterminant dans le succès 3-0 face au Cercle de Bruges", rappelle La Gantoise.

Un profil idéal pour La Gantoise ?

Le club est ravi de l’accueillir : "Son profil correspond parfaitement à la vision du club : travail acharné, intensité et développement maximal du potentiel des joueurs. Beaucoup de succès et bienvenue, Mbaye !"



C’est la seconde fois que Mbaye Leye se lance dans un défi en tant qu’adjoint dans sa carrière d’entraîneur. Il a également déjà été entraîneur assistant au Standard avant de devenir T1. Répétera-t-il le même chemin à Gand ?