Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

Le KRC Genk cherche un successeur à Thorsten Fink. Si possible un coach ayant l'expérience du championnat de Belgique.

Les mauvais résultats du KRC Genk ont coûté sa place à Thorsten Fink, et contrairement à Bruges - qui a directement amené Ivan Leko au Jan Breydel - et à Gand - qui a été chercher Rik De Mil à Charleroi - le club limbourgeois lui cherche encore un successeur.

Plusieurs noms ont déjà été cités, et notamment celui... de Nicky Hayen. L'un des critères principaux pour un changement d'entraîneur en cours de saison est bien sûr que le nouveau venu connaisse le championnat de Belgique sur le bout des doigts.

Hoefkens de retour en Belgique par la grande porte ?

Timmy Simons a également été mentionné mais selon Het Laatste Nieuws, un autre coach belge est également sur la liste de Genk : Carl Hoefkens. Au contraire des deux entraîneurs susmentionnés, Hoefkens est en poste au NAC Breda.

Carl Hoefkens est lui aussi un ancien entraîneur du Club de Bruges, comme Nicky Hayen - et comme ce dernier, son licenciement avait à l'époque été jugé fort hâtif par les observateurs. Une véritable ribambelle de coachs s'étaient alors succédé sur le banc du Club, jusqu'à ce que la direction opte pour Hayen.



Hoefkens a également été l'entraîneur du Standard de juillet à décembre 2023. Les choses s'étaient mal passées pour lui à Sclessin, et il pourrait donc faire son retour en Belgique par la grande porte. Au NAC, après une première saison prometteuse, Hoefkens est dans le dur cette saison, mais il est toujours sous contrat jusqu'en 2027.