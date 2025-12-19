Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

Rayane Bounida commence petit à petit à se faire une place à l'Ajax. S'il a encore de nombreux progrès à faire, les choses évoluent positivement pour la jeune pépite belgo-marocaine.

La réussite de Rayane Bounida au plus haut niveau est attendue depuis près d’une décennie. Dès l’âge de dix ans, des vidéos de sa technique circulaient déjà en ligne et il était considéré comme un talent exceptionnel.



La question n’a jamais été de savoir si Rayane Bounida savait jouer au football, mais plutôt s’il pouvait transposer ses qualités au grand terrain. Ce doute n’était pas illogique. Son gabarit frêle, sa finesse et son jeu dans les petits espaces rappelaient à beaucoup le futsal. Agréable à voir, mais fragile. Pour survivre au plus haut niveau, Rayane Bounida devait surtout franchir d’importantes étapes sur le plan physique et défensif.

Rayane Bounida a encore de nombreux progrès à faire défensivement

À 19 ans, Rayane Bounida fait désormais ses premiers pas sur le devant de la scène à l’Ajax. Son premier but officiel et ses quatre passes décisives en Coupe face à l'Excelsior Maassluis résonnent comme un prudent "me voilà".

Ce qui frappe d’emblée, c’est la capacité de Rayane Bounida à constamment demander le ballon. Aligné au départ comme ailier droit, Rayane Bounida se dirige sans cesse vers l’axe, à la recherche de liberté. C’est là que réside sa force. Son intelligence de jeu, son timing, sa qualité de passe : ce sont des éléments qui ne s’enseignent pas.

Mais chaque médaille a son revers. Sans le ballon, Rayane Bounida reste vulnérable. Dans le travail défensif, Rayane Bounida identifie le danger trop tard et, physiquement, il est encore en déficit. Ce n’est pas un reproche, mais un constat. À ce niveau, il faut aussi apporter de la valeur sans le ballon.

L’entraîneur Fred Grim le voit également ainsi. Il a salué la finesse de Rayane Bounida, tout en soulignant à juste titre l’importance de la discipline et du travail. Le fait que Rayane Bounida se soit retrouvé sur le banc plus tôt cette saison après une arrivée tardive s’inscrit dans ce processus d’apprentissage. Le talent ouvre des portes, le comportement les maintient ouvertes.





La salle de musculation attend encore Rayane Bounida

Le fait que Rayane Bounida évolue pour l’instant souvent sur le flanc est logique. À ce poste, les lacunes de Rayane Bounida sont moins sévèrement sanctionnées. Son test au milieu de terrain en Coupe a été révélateur : le potentiel de Rayane Bounida a brillé, mais ses limites ont également été mises en évidence.

La percée que beaucoup attendent de Rayane Bounida ne viendra pas après un but ou un seul match. Elle se construira à la salle de sport, dans la réflexion défensive et dans la capacité à tenir sur 90 minutes. Dès demain face à NEC, la réalité attend déjà Rayane Bounida. Peut-être une nouvelle opportunité pour le jeune joueur, qui doit encore choisir sa sélection nationale. Maroc ou Belgique, là aussi, un dossier à suivre de près dans les mois et années à venir.