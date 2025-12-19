Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Rayane Bounida commence petit à petit à se faire une place à l'Ajax. S'il a encore de nombreux progrès à faire, les choses évoluent positivement pour la jeune pépite belgo-marocaine.

La réussite de Rayane Bounida au plus haut niveau est attendue depuis près d’une décennie. Dès l’âge de dix ans, des vidéos de sa technique circulaient déjà en ligne et il était considéré comme un talent exceptionnel.

La question n’a jamais été de savoir si Rayane Bounida savait jouer au football, mais plutôt s’il pouvait transposer ses qualités au grand terrain. Ce doute n’était pas illogique. Son gabarit frêle, sa finesse et son jeu dans les petits espaces rappelaient à beaucoup le futsal. Agréable à voir, mais fragile. Pour survivre au plus haut niveau, Rayane Bounida devait surtout franchir d’importantes étapes sur le plan physique et défensif.

Rayane Bounida a encore de nombreux progrès à faire défensivement

À 19 ans, Rayane Bounida fait désormais ses premiers pas sur le devant de la scène à l’Ajax. Son premier but officiel et ses quatre passes décisives en Coupe face à l'Excelsior Maassluis résonnent comme un prudent "me voilà".

Ce qui frappe d’emblée, c’est la capacité de Rayane Bounida à constamment demander le ballon. Aligné au départ comme ailier droit, Rayane Bounida se dirige sans cesse vers l’axe, à la recherche de liberté. C’est là que réside sa force. Son intelligence de jeu, son timing, sa qualité de passe : ce sont des éléments qui ne s’enseignent pas.

Mais chaque médaille a son revers. Sans le ballon, Rayane Bounida reste vulnérable. Dans le travail défensif, Rayane Bounida identifie le danger trop tard et, physiquement, il est encore en déficit. Ce n’est pas un reproche, mais un constat. À ce niveau, il faut aussi apporter de la valeur sans le ballon.

L’entraîneur Fred Grim le voit également ainsi. Il a salué la finesse de Rayane Bounida, tout en soulignant à juste titre l’importance de la discipline et du travail. Le fait que Rayane Bounida se soit retrouvé sur le banc plus tôt cette saison après une arrivée tardive s’inscrit dans ce processus d’apprentissage. Le talent ouvre des portes, le comportement les maintient ouvertes.

La salle de musculation attend encore Rayane Bounida

Le fait que Rayane Bounida évolue pour l’instant souvent sur le flanc est logique. À ce poste, les lacunes de Rayane Bounida sont moins sévèrement sanctionnées. Son test au milieu de terrain en Coupe a été révélateur : le potentiel de Rayane Bounida a brillé, mais ses limites ont également été mises en évidence.

La percée que beaucoup attendent de Rayane Bounida ne viendra pas après un but ou un seul match. Elle se construira à la salle de sport, dans la réflexion défensive et dans la capacité à tenir sur 90 minutes. Dès demain face à NEC, la réalité attend déjà Rayane Bounida. Peut-être une nouvelle opportunité pour le jeune joueur, qui doit encore choisir sa sélection nationale. Maroc ou Belgique, là aussi, un dossier à suivre de près dans les mois et années à venir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Ajax
Rayane Bounida

Plus de news

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

14:30
Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

13:00
1
Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

12:40
Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

14:00
Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

12:20
"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve Interview

"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

13:30
"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

11:00
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

10:30
"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

11:30
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00
La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

08:30
Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

21:20
"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

08:00
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

21:00
Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

07:40
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20
Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

06:00
Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

18/12
Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

21:20
Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

23:00
Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

21:43
Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

22:30
Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

22:06
Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

17:00
"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

20:30
Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

16:00
La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit" Interview

La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

19:40
1
Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

18:30
Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

19:25
Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

20:00
Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved