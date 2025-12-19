Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé
Photo: Nicolas Darimont

Le RFC Liège s'est incliné face à Lokeren ce lundi sur le score de 0-1, suite à un penalty converti par Radja Nainggolan en fin de rencontre. Celui-ci n'aurait cependant jamais dû être accordé...

En effet, la faute de Jordan Bustin sur Anisse Brrou a été commise en dehors du grand rectangle. N’ayant pas de VAR en Challenger Pro League, le but a bel et bien été accordé aux hommes de Stijn Vreven.

De quoi frustrer les supporters sang et marine ! Avec cette défaite, les Liégeois font la mauvaise opération et pointent désormais à deux points du top six. Le Patro Eisden figure en sixième position avec 28 unités, juste derrière la KAS Eupen et Lommel, qui en comptent 29. Le trio de tête est toujours composé du SK Beveren (45 points), Courtrai (39 points) et du Beerschot (33 points).

Oumar Diouf peu convaincant

Le RFC Liège a manqué un penalty à l’heure de jeu. Le buteur sang et marine Oumar Diouf n’a pas su concrétiser l’occasion. Un échec du Sénégalais qui traduit son manque de confiance actuel. Il n’a plus marqué depuis le 25 octobre dernier.

Sa prestation peu convaincante de ce jeudi a peut-être refroidi les équipes le courtisant pour un transfert cet hiver. Pour rappel, plusieurs clubs étrangers et de Pro League, dont le STVV, se sont penchés sur son profil.

Il ne reste plus qu’une rencontre avant de donner place à la trêve pour les hommes de Gaëtan Englebert. Ils affronteront le RWDM Bruxelles ce dimanche après-midi (16h00) à Bruxelles.

