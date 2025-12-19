Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Le malaise grandit dans les stades belges. Excédés par le manque de tickets en déplacement, les supporters multiplient les protestations.

Ce boycott a laissé des traces des deux côtés. Si les fans d'Anderlecht se sentent méprisés lors de leurs déplacements, Louvain estime de son côté que certaines critiques sont injustes. Face à la situation, OHL a décidé de réagir.

"On a l'impression d'être contre les fans adverses, mais ce n'est pas le cas", explique le porte-parole Maarten Thibaut à la VRT. "Les supporters adverses apportent de l’ambiance, c’est une valeur ajoutée pour le football."

Le club explique que cette situation est liée à son évolution interne. "Avant, nous avions une seule tribune animée. Mais un nouveau groupe de supporters, en face, a grandi qu’il a demandé plus de place. Notre analyse a montré que la tribune visiteurs n’était remplie que contre Anderlecht, le Club de Bruges et Genk."

Conforme au règlement, assure le club

C’est pour cette raison que la capacité du parcage visiteurs est passée de 800 à 600 places. "Selon les règles européennes, nous devrions en prévoir que 492", précise-t-on. "Nous restons largement au-dessus du minimum."



OHL comprend malgré tout la déception des fans d’Anderlecht. "C’est dommage que ça se soit passé ainsi", conclut Thibaut. "Mais en tant que club, nous devions faire un choix pour continuer à grandir."