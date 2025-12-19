La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

Pion important de l'effectif de Marseille, Arthur Vermeeren réalise des premiers pas encourageants avec sa nouvelle équipe. Cela se traduit notamment par l'évolution de sa valeur marchande.

Le site spécialisé des valeurs marchandes, Transfermarkt, a mis à jour la valeur marchande de l’international belge. Estimé à 22 millions d’euros en juin dernier, la pépite de l’OM est désormais valorisée à 28 millions d’euros.

Une augmentation notable de six millions d’euros. Le milieu de terrain se rapproche petit à petit de la plus haute estimation marchande qu’il a atteinte en décembre 2023, où il était estimé à 30 millions d’euros.

Son départ vers l’Atlético avait vu sa valeur marchande baisser. Dans la capitale madrilène, ses débuts ont été très compliqués. Souvent relégué sur le banc, il n’a jamais réussi à réellement se faire sa place.

En juin 2024, il est redescendu à 25 millions d’euros, avant de redescendre encore plus bas, à 22 millions d’euros, quatre mois après son transfert au RB Leipzig. Les Allemands pourraient récupérer une belle somme en cas de départ définitif du joueur vers l’OM. Mais cette dernière est cependant déjà fixée.

Une option d'achat à... 20 millions ?



En effet, avant le départ du Belge vers l’OM, une clause d’option d’achat non obligatoire avait déjà été fixée. Cette dernière est estimée à hauteur de 20 millions d’euros, soit huit millions d’euros de moins que sa valeur actuelle.