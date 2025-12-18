De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard

Vincent Euvrard est encore privé de plusieurs joueurs, qu'il devrait cependant tous récupérer lors de la trêve hivernale. Il doit néanmoins encore bien se creuser la tête avant le déplacement à Dender ce samedi.

En prenant en exemple le 4/6 après la défaite à Louvain, le 6/6 dont la victoire en Coupe après la gifle à La Gantoise, le 4/6 après la défaite à Saint-Trond et la victoire au Cercle après l'élimination à Dender en Coupe de Belgique, Vincent Euvrard soulignait la semaine dernière que son équipe avait toujours su se relever après de grosses contre-performances. Il faudra que ça soit à nouveau le cas, ce samedi à Dender, après le revers subi contre OHL le week-end dernier.

Pour cette rencontre, l'entraîneur du Standard ne pourra cependant toujours pas compter sur plusieurs joueurs importants de son noyau, mais enregistre le retour de suspension de Marco Ilaimaharitra, et le retour de blessure de Casper Nielsen.

Cinq blessés, deux joueurs incertains

Mohammed El Hankouri, Marlon Fossey, Hakim Sahabo, Josué Homawoo et David Bates sont toujours indisponibles, mais ils devraient tous faire leur retour durant le stage hivernal au plus tard, qui se déroulera début janvier. El Hankouri pourrait même être disponible contre Saint-Trond, mais ce point sera éclairci la semaine prochaine.

"David s'entraîne avec le groupe depuis quelques semaines, mais a besoin de plus de temps. La particularité est que si on le sélectionne, on ne peut plus le faire jouer avec les U23, ce qui serait bien pour qu'il puisse rejouer un peu. On va regarder le noyau disponible et voir si c'est envisageable. Cela fait plus de 400 jours qu'il n'a plus joué, il ne serait pas capable de jouer 70 minutes, mais défendre un résultat dans le dernier tiers pendant 15 minutes, ce serait bientôt possible. On doit composer avec plusieurs incertitudes comme celles-là."

Parmi ces incertitudes, le cas de Tobias Mohr et d'Ibrahim Karamoko. L'Allemand devait être absent jusqu'en janvier, mais il se rétablit bien et pourrait déjà être dans le groupe. Comme le Français, il s'est entraîné pour la première fois ce jeudi matin et doit attendre la réaction de son corps pour savoir s'il sera en mesure de tenir sa place.

En revanche, Boli Bolingoli, présent la semaine dernière, devrait être dans la sélection, au même titre que Daan Dierckx. "Mais pour eux, comme pour Mohr, Nielsen et Karamoko, on doit voir combien de temps ils sont capables de jouer", a conclu Vincent Euvrard, pour qui dresser une composition d'équipe relève du véritable casse-tête depuis quelques semaines.