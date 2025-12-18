Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Anderlecht se cherche un défenseur central d'expérience pour la seconde partie de saison. Les Mauves pourraient l'avoir identifié.

Selon les informations de Foot Mercato, le Sporting d'Anderlecht aurait pris ses renseignements concernant Abdou Diallo (29 ans), défenseur central sénégalais évoluant à Al-Duhail, au Qatar. Le profil de l'ancien joueur du PSG plairait à la direction bruxelloise.

Le RSCA ne serait pas seul sur le coup, puisque l'Olympiakos aurait formulé une approche et l'OGC Nice serait également venu aux renseignements concernant l'international sénégalais (33 caps).

L'objectif de Diallo serait de revenir en Europe en vue de la Coupe du Monde 2026. Il n'a en effet plus été appelé en équipe nationale depuis juin dernier.

Anderlecht veut un défenseur d'expérience

On le sait : au vu de la jeunesse de sa défense centrale, le RSCA cherche un joueur d'expérience qui puisse venir alléger les responsabilités pesant notamment sur Marco Kana. Yasin Özcan et Mihajlo Ilic, prêtés, se sont avérés des erreurs de casting.

Diallo a le profil pour remplir ce rôle. En 2018 et 2019, il décrochait des transferts prestigieux : Dortmund dépensait 28 millions pour se l'offrir, avant que le PSG l'attire contre 32 millions d'euros. Le Sénégalais a disputé 75 matchs pour le club parisien.





Reste un énorme problème : voilà plusieurs mois maintenant qu'Abdou Diallo est blessé. Ses dernières minutes de jeu datent d'août dernier, et sa date de retour est inconnue (selon Transfermarkt). Dans ces conditions, le RSCA pourrait fort être découragé.