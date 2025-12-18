Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

Naples s'est qualifié pour la finale de la Super Coupe d'Italie en battant l'AC Milan. Romelu Lukaku est resté sur le banc tout le match.

Naples affrontait l’AC Milan ce jeudi soir en demi-finale de la Supercoupe d'Italie, mais on n’a pas vu de Belge sur la pelouse côté napolitain. Romelu Lukaku est resté sur le banc tout le match et Kevin De Bruyne est toujours en train de se soigner.

En face, Milan affichait une touche belge avec Alexis Saelemaekers et Koni De Winter titulaires. Ardon Jashari, ex-joueur du Club de Bruges, était lui aussi aligné d’entrée.

Lukaku n'est pas oublié

David Neres a lancé la soirée avec l’ouverture du score pour Naples. Le Brésilien n’a pas caché sa joie et a célébré son but avec Lukaku sur le banc, comme pour rappeler que le Diable Rouge reste une figure importante du groupe.

GOAL! David Neres is quickest to react and taps it in! ⚡️👏#NapoliMilan 1-0 pic.twitter.com/LSM6Dkws8x — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 18, 2025

Au retour des vestiaires, Naples a frappé une deuxième fois. Rasmus Højlund, recruté pour remplacer Lukaku, a doublé la mise à l’heure de jeu. Un but qui a scellé le sort de la rencontre.





Naples file en finale de la Super Coupe d’Italie. Les Napolitains affronteront le vainqueur de Bologne - Inter pour tenter de soulever le trophée. Lukaku devrait être prêt pour disputer la finale.