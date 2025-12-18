Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

La Serie A va vivre une première historique. Le match entre l'AC Milan et Como se jouera à Perth, en Australie...

C'est une grande première qui arrive dans l'histoire de la Serie A. Malgré de nombreuses critiques et pressions, la Ligue italienne de football a confirmé qu’un match officiel du championnat se jouera… en Australie. Ce duel de la 24e journée entre l’AC Milan et Como aura lieu à Perth.

Plus de retour en arrière

Ezio Simonelli, patron de la Ligue, l’a annoncé sur Italia Uno : "Le match entre Milan et Como se disputera bien le 8 février à Perth." Une décision forte, assumée, qui tranche avec l’épisode vécu en Espagne, où la Liga avait dû renoncer à délocaliser un match à Miami.

Avant de valider définitivement le projet, la Serie A a échangé avec la FIFA. Simonelli explique avoir eu une discussion "cordiale" avec Gianni Infantino, même si certaines conditions posaient problème au départ.

Le point le plus sensible concernait l’arbitrage. L'AFC exigeait que la rencontre soit dirigée non pas par des arbitres italiens, mais par des officiels venus de la confédération asiatique.


Alexis Saelemaekers et Koni De Winter devront disputer une rencontre à plus de 13 500 km de Milan. Pas sûr que cette décision leur plaise.

