La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

En conférence de presse, Casper Nielsen a totalement écarté l'idée selon laquelle le niveau de la Jupiler Pro League serait plus faible que lors des autres saisons. Vincent Euvrard, en revanche, partage plutôt l'avis de la majorité des observateurs.

En Jupiler Pro League, un trou de six points s'est creusé le week-end dernier entre la cinquième place de Malines et la sixième, du Standard. Derrière, il n'y a que cinq points entre les Rouches et les antépénultièmes, Louvain et la RAAL La Louvière.

Le championnat semble donc encore plus serré que jamais, et une question se pose : est-ce parce que les grosses cylindrées sont moins fortes, ou parce que les "petites" équipes jouent mieux que d'habitude ? Sous-entendu, est-ce parce que le niveau du championnat a baissé, ou augmenté ?

Les deux réponses se défendent. Malgré les éliminations précoces d'Anderlecht et de Charleroi en début de saison, la Belgique est toujours en passe de prendre la sixième place au coefficient UEFA et compte deux équipes en Ligue des Champions. De l'autre côté, lorsque l'on regarde les matchs de D1A, cette saison, il faut bien reconnaître que les occasions de s'emballer sont bien rares.

La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ?

Qui a raison, qui a tort ? Nous avons posé la question à Casper Nielsen et Vincent Euvrard, ce jeudi lors de la conférence de presse du Standard - principalement concerné par ces faibles écarts et sa position au classement - préfaçant le déplacement à Dender. Preuve que le débat est réel, les deux hommes n'ont pas du tout le même avis.

"Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit. Le classement est très serré, mais ce n'est pas forcément parce que le niveau est mauvais. C'est peut-être aussi parce que le niveau est plus haut et que chaque équipe prend des points", a d'abord lancé Casper Nielsen, avant de poursuivre.



Lire aussi… Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"›

Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

"La Jupiler Pro League est un très bon championnat. Regardez Bruges, avec l'équipe qu'ils ont. Ils ont souvent du mal à gagner leurs matchs pour le moment. C'est le signe que le championnat devient meilleur. Il est difficile, il y a du bon football, beaucoup de puissance et d'énergie."

Selon le Danois, le niveau du championnat est donc encore très bon. Vincent Euvrard, lui, est plutôt comme nous et peine à s'emballer en regardant la Pro League. "Je n'ai pas encore vu énormément de matchs de grande qualité. Si je dois comparer, je pense qu'il y avait plus de matchs de grande qualité les autres années. Le niveau est un peu inférieur cette saison, mais je ne sais pas expliquer pourquoi", a-t-il déclaré. Deux sons de cloche bien différents.