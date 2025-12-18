Interview La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2521

En conférence de presse, Casper Nielsen a totalement écarté l'idée selon laquelle le niveau de la Jupiler Pro League serait plus faible que lors des autres saisons. Vincent Euvrard, en revanche, partage plutôt l'avis de la majorité des observateurs.

En Jupiler Pro League, un trou de six points s'est creusé le week-end dernier entre la cinquième place de Malines et la sixième, du Standard. Derrière, il n'y a que cinq points entre les Rouches et les antépénultièmes, Louvain et la RAAL La Louvière.

Le championnat semble donc encore plus serré que jamais, et une question se pose : est-ce parce que les grosses cylindrées sont moins fortes, ou parce que les "petites" équipes jouent mieux que d'habitude ? Sous-entendu, est-ce parce que le niveau du championnat a baissé, ou augmenté ?

Les deux réponses se défendent. Malgré les éliminations précoces d'Anderlecht et de Charleroi en début de saison, la Belgique est toujours en passe de prendre la sixième place au coefficient UEFA et compte deux équipes en Ligue des Champions. De l'autre côté, lorsque l'on regarde les matchs de D1A, cette saison, il faut bien reconnaître que les occasions de s'emballer sont bien rares.

La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ?

Qui a raison, qui a tort ? Nous avons posé la question à Casper Nielsen et Vincent Euvrard, ce jeudi lors de la conférence de presse du Standard - principalement concerné par ces faibles écarts et sa position au classement - préfaçant le déplacement à Dender. Preuve que le débat est réel, les deux hommes n'ont pas du tout le même avis.

"Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit. Le classement est très serré, mais ce n'est pas forcément parce que le niveau est mauvais. C'est peut-être aussi parce que le niveau est plus haut et que chaque équipe prend des points", a d'abord lancé Casper Nielsen, avant de poursuivre.

Lire aussi… Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"

Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

"La Jupiler Pro League est un très bon championnat. Regardez Bruges, avec l'équipe qu'ils ont. Ils ont souvent du mal à gagner leurs matchs pour le moment. C'est le signe que le championnat devient meilleur. Il est difficile, il y a du bon football, beaucoup de puissance et d'énergie."

Selon le Danois, le niveau du championnat est donc encore très bon. Vincent Euvrard, lui, est plutôt comme nous et peine à s'emballer en regardant la Pro League. "Je n'ai pas encore vu énormément de matchs de grande qualité. Si je dois comparer, je pense qu'il y avait plus de matchs de grande qualité les autres années. Le niveau est un peu inférieur cette saison, mais je ne sais pas expliquer pourquoi", a-t-il déclaré. Deux sons de cloche bien différents.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Casper Nielsen
Vincent Euvrard

Plus de news

Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr" Interview

Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"

16:20
12
De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard Interview

De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

21:20
Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

21:20
Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

19:25
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

21:00
"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

20:30
Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

17:30
Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

20:00
Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

19:00
Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

18:30
Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

18:00
Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

17:00
Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

16:40
Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

17/12
1
Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

16:00
Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

15:40
Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

15:20
L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

15:00
2
Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

14:20
Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

13:00
Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

14:00
Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

13:30
Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

12:30
1
Gand n'est pas plus catholique que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

Gand n'est pas plus catholique que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

11:40
1
De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

12:00
La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

11:20
Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

10:30
L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

11:00
Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

10:00
Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

09:30
1
Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

09:00
Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

08:30
Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

07:40
Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

08:00
1
Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved