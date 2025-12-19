🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Il n'y a pas qu'en Belgique que la VAR prend parfois du temps pour rendre sa décision. Au Portugal, il a fallu attendre pas moins de douze minutes pour siffler un penalty.

Ce jeudi soir, le Sporting affrontait le CD Santa Clara, au 5e tour de la Coupe du Portugal. Alors que le score était de 2-1 en faveur du CD Santa Clara, un penalty a été accordé au Sporting dans le temps additionnel pour une faute pourtant assez légère. Après près de douze minutes de vérification, l’arbitre a rendu sa décision en faveur des visiteurs.

Le SL Benfica a réagi à cette situation alors que le match était toujours en cours. "Encore un épisode scandaleux", souligne le club portugais.

"Ce qu’il s’est passé lors de ce match de Coupe du Portugal aux Açores est inqualifiable et inacceptable pour la crédibilité du football portugais. Douze minutes ont été nécessaires pour trouver un penalty afin de favoriser, une fois de plus, la même équipe", s’agace-t-il ensuite.

Le club rival du Sporting évoque un exemple précédent : "Sur ce même terrain où, l’an dernier, un penalty clair et évident contre le Sporting n’a même pas retenu l’attention du VAR et où, déjà cette saison, une victoire a été obtenue sur un corner fantôme. Des phénomènes qui se produisent systématiquement lorsque le Sporting ne mène pas au score." 

Des mots forts

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les mots sont forts. Dans la suite de son discours, le club raconte que "ce discrédit total est en train de tuer le football portugais". Le SL Benfica estime que "quelqu’un doit être tenu responsable". "Inutile d’avoir un calendrier aussi chargé si les compétitions sont décidées avant même de commencer", conclut le club dans son communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Luis Suárez a converti le penalty, emmenant la rencontre en prolongation. À la 98e, Fótis Ioannídis a offert la victoire aux siens (2-3 en faveur du Sporting). 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sporting Portugal
CD Santa Clara

Plus de news

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

08:30
"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

08:00
Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

07:40
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

06:20
Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

06:00
Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

23:00
Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

21:20
Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

22:06
Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

21:43
Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

21:20
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

21:00
"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

20:30
La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit" Interview

La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

19:40
1
Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

20:00
Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

19:25
Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

19:00
Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

18:30
Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

18:00
1
Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

17:30
Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

17:00
Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr" Interview

Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"

16:20
13
Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

16:40
Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

16:00
De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard Interview

De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard

14:40
Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

15:40
Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

15:20
L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

15:00
2
Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

14:20
Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

14:00
Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

13:30
Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

13:00
Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

12:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 15
Estoril Estoril 21:15 Braga Braga
Gil Vicente Gil Vicente 20/12 Rio Ave Rio Ave
Estrela Amadora Estrela Amadora 20/12 Moreirense Moreirense
Vilafranquense Vilafranquense 21/12 Nacional Nacional
CD Tondela CD Tondela 21/12 Casa Pia AC Casa Pia AC
CD Santa Clara CD Santa Clara 21/12 Arouca Arouca
Alverca Alverca 22/12 FC Porto FC Porto
SL Benfica SL Benfica 22/12 FC Famalicao FC Famalicao
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 23/12 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved