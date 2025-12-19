🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

Il n'y a pas qu'en Belgique que la VAR prend parfois du temps pour rendre sa décision. Au Portugal, il a fallu attendre pas moins de douze minutes pour siffler un penalty.

Ce jeudi soir, le Sporting affrontait le CD Santa Clara, au 5e tour de la Coupe du Portugal. Alors que le score était de 2-1 en faveur du CD Santa Clara, un penalty a été accordé au Sporting dans le temps additionnel pour une faute pourtant assez légère. Après près de douze minutes de vérification, l’arbitre a rendu sa décision en faveur des visiteurs.

Sporting, Penálti, Hjulmand (VAR), 102m



Grande penalidade a favor do Sporting! Depois de mais de dez minutos a consultar as imagens de VAR, o árbitro considera que Tiago Duarte fez falta #TacadePortugal #VSPORTSTACAPORTUGALBETCLIC #EPOCA2526 #OitavosDeFinal #CDSCSCP #CDSC #SCP pic.twitter.com/w5KncwgR17 — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) December 18, 2025

Le SL Benfica a réagi à cette situation alors que le match était toujours en cours. "Encore un épisode scandaleux", souligne le club portugais.

"Ce qu’il s’est passé lors de ce match de Coupe du Portugal aux Açores est inqualifiable et inacceptable pour la crédibilité du football portugais. Douze minutes ont été nécessaires pour trouver un penalty afin de favoriser, une fois de plus, la même équipe", s’agace-t-il ensuite.

Le club rival du Sporting évoque un exemple précédent : "Sur ce même terrain où, l’an dernier, un penalty clair et évident contre le Sporting n’a même pas retenu l’attention du VAR et où, déjà cette saison, une victoire a été obtenue sur un corner fantôme. Des phénomènes qui se produisent systématiquement lorsque le Sporting ne mène pas au score."





Des mots forts

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les mots sont forts. Dans la suite de son discours, le club raconte que "ce discrédit total est en train de tuer le football portugais". Le SL Benfica estime que "quelqu’un doit être tenu responsable". "Inutile d’avoir un calendrier aussi chargé si les compétitions sont décidées avant même de commencer", conclut le club dans son communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Luis Suárez a converti le penalty, emmenant la rencontre en prolongation. À la 98e, Fótis Ioannídis a offert la victoire aux siens (2-3 en faveur du Sporting).