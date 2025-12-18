Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

Le Club de Bruges pourrait bien perdre l'un de ses grands talents : le FC Barcelone, rien de moins, s'intéresserait à Jesse Bisiwu.

Voilà plusieurs années que la formation du Club de Bruges fait des envieux. Les jeunes talents du Club tels que Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper ou encore Chemsdine Talbi sont partis pour plusieurs dizaines de millions d'euros, et l'académie des Blauw & Zwart pourrait encore rapporter gros dans le futur.

Ainsi, selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, c'est désormais le jeune Jesse Bisiwu (17 ans) qui serait suivi par rien moins... que le FC Barcelone. Bisiwu évolue actuellement avec le Club NXT, en Challenger Pro League.

Bisiwu a épaté à la Coupe du Monde U17

S'il n'a pas encore eu l'opportunité de jouer avec l'équipe A et que les U23 du Club vivent une saison très difficile, Bisiwu s'est en réalité mis en évidence aux yeux du Barça lors de la Coupe du Monde U17. Il y était titulaire lors de deux rencontres et est un cadre de l'équipe de Bob Browaeys.

Une réunion aurait déjà eu lieu entre l'entourage du jeune joueur et le FC Barcelone, qui envisagerait un transfert dès l'été prochain. L'objectif serait de l'aligner avec le FC Barcelone B, qui évolue en 4e division espagnole.



Le Club de Bruges, cependant, ne souhaite pas se séparer si tôt de Jesse Bisiwu, considéré comme un talent très prometteur qui pourrait rapporter bien plus gros une fois la transition vers l'équipe A effectuée. Affaire à suivre.