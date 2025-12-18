Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"

Présent en conférence de presse ce jeudi, Casper Nielsen a beaucoup comparé le Standard actuel à l'Union de son arrivée, en 2019. Le Danois estime les Liégeois capables de suivre le chemin des Bruxellois, mais en un peu plus de temps.

Faire plus en dents de scie que le Standard cette saison devient compliqué. Les Rouches varient entre bonnes performances et grosses déceptions et ne parviennent pas à trouver de la continuité, entre autres parce qu'il s'agit d'une nouvelle équipe, avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, une nouvelle direction, et que le projet doit se construire, ce qui n'est pas facile avec un nombre de blessés si élevé.

Présent en conférence de presse ce jeudi, deux jours avant le déplacement à Dender en championnat, Casper Nielsen a confié avoir déjà vécu pareille situation lors de son arrivée à l'Union, qui était alors en D1B. Lors de sa première saison au Parc Duden, les Unionistes avaient connu beaucoup de hauts et de bas, le temps de régler plusieurs choses, avant de suivre le parcours que l'on connaît aujourd'hui.

"Oui, ce n'est pas la première fois que je vis ça. La première année à l'Union, on a dû tout recommencer. Le kop était fantastique, le public était bon, mais on a tout recommencé sportivement. Ça a pris deux saisons, et nous sommes montés lors de la deuxième."

Casper Nielsen voit le Standard progresser

Selon lui, les progrès du Standard sont clairs depuis le début de la saison, et encore plus depuis l'arrivée de Vincent Euvrard. Si les supporters ne constatent pas toujours de l'amélioration dans le jeu, ni dans les résultats, Casper Nielsen assure de son côté qu'en interne, les changements sont déjà nombreux et positifs.

"Quand tu es dedans, c'est complètement différent de quand tu es à l'extérieur du groupe. Nous, on connaît tous les changements qu'il y a eu dans le groupe depuis quelques semaines. Vous regardez le match et le résultat le week-end et vous vous faites votre avis. Cela fait partie du jeu, mais j'avais encore dit après la défaite à Dender qu'on a besoin d'analyser la situation sans toujours regarder les résultats, ce qui est normal quand on construit quelque chose. On peut mieux faire, mais je pense qu'on a une bonne équipe."





Pour progresser, le Standard va cependant devoir changer sa mentalité. Ce n'est pas que les joueurs de Vincent Euvrard ne se battent pas, mais plutôt qu'ils n'ont pas l'esprit de "serial killer" nécessaire dans un club comme celui de Sclessin. Un processus qui prend du temps, selon Casper Nielsen, qui confirme néanmoins que le Standard est sur la bonne voie.

"C'est les kinés, le staff, les joueurs : tout le monde doit mieux faire et progresser, et c'est ce qu'on essaye. Mais on ne peut pas changer autant de choses en une semaine. Ce n'est pas non plus facile quand on doit remplacer quatre ou cinq joueurs chaque semaine. On a besoin de construire des automatismes sur le terrain et c'est plus facile si huit ou neuf joueurs peuvent enchaîner. Les jeunes joueurs doivent aussi aller voir les routiniers et leur demander des conseils."

"De mon côté, j'essaye de prendre mes responsabilités. J'ai dit en signant que je ne venais pas pour m'amuser trois ans et repartir. Je suis venu car on a le projet de ramener le club où il mérite d'être, et je fais tout pour. Je suis passé par l'un des meilleurs clubs d'Europe en termes d'infrastructures (Bruges) et j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience à l'Union, en partant du bas et en construisant. Tout le monde regarde les résultats, mais je peux vous dire qu'il y a plus que ça. Et personne ne veut gagner plus que les joueurs et le staff qui travaillent dur."

Le Standard peut-il suivre le chemin... de l'Union ?

Durant son passage devant la presse, Casper Nielsen a souvent comparé la situation actuelle du Standard à celle de son arrivée à l'Union. Pas par hasard, puisqu'il croit le Matricule 16 capable de suivre le chemin des Bruxellois, qui étaient en pleine reconstruction aussi lorsqu'il est arrivé en 2019. Il estime toutefois que l'ascension des Rouches ne sera pas aussi fulgurante.

"Oui, le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr. Mais je pense que ça prendra plus de temps. Les joueurs d'expérience, comme Marlon et Marco, analysent aussi pour voir ce qu'on peut faire. Il va falloir regarder qui veut partir, qui veut rester et faire partie du projet pour tout donner, et comment on va faire les choses. On apprend tous, on essaye d'aller mieux et on croit qu'on peut le faire", a conclu le médian danois.