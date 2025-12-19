"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

Jean Kindermans, désormais coordinateur des jeunes de l'Antwerp depuis près d'un an, s'est exprimé à propos de sa plus belle réussite en tant que formateur. Il n'a pas hésité à citer Romelu Lukaku.

L’homme qui a passé près de 20 ans à Anderlecht n’a pas dû réfléchir longtemps : "Je pourrais citer Dennis Praet ou Mile Svilar pour faire honneur à mon employeur anversois. Mais plutôt que de parler de la plus belle réussite, je préfère prendre Romelu Lukaku comme l’emblème du modèle Purple Talents que feu son papa nous a imposé."

"Quand nous sommes allés chercher Romelu au Lierse à 13 ans, Roger Lukaku nous a dit qu’il choisirait plutôt Lille, Lens ou l’Ajax, qui lui proposaient une formation complète en prenant également en charge l’internat et la scolarité", raconte-t-il au micro de Sudinfo.

Un développement crucial

Mais finalement, Romelu Lukaku s'est développé à Anderlecht : "C’est ce qui m’a poussé à développer notre projet avec notamment le St Niklaas Instituut, qui disposait de belles infrastructures et où j’étais allé à l’école. Ce fut un coup de génie de conjuguer le football, l’humain et l’école."

"Et tous les jeunes Praet, Tielemans ou Dendoncker en ont profité. Lukaku a donc été la base de la réussite de Neerpede", conclut-il au sujet de Big Rom.

Lire aussi… De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure›

Désormais devenu l’un des meilleurs buteurs du monde, Romelu Lukaku n’a jamais oublié d’où il venait. Il sait ô combien Anderlecht a été important pour lui et ne cesse de soutenir les Mauves encore en 2025, près de 14 ans après avoir quitté le club bruxellois.