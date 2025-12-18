Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant
Est-ce qu'on peut rêver de gagner la Coupe du Monde 2026 ? Rudi Garcia estime qu'il y a deux choses à distinguer avant.

La Coupe du Monde de la Belgique commencera le 15 juin. Les Diables Rouges affronteront l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Un groupe jugé facile par beaucoup de consultants et experts, mais Rudi Garcia refuse de le dire.

Interrogé par plusieurs médias, dont la RTBF, le sélectionneur a posé le ton. Pour lui, la Belgique ne doit pas uniquement participer. "Il ne faut pas se contenter d’aller au Mondial mais y aller avec l’ambition d’aller le plus loin possible." Il précise la nuance. "L’objectif sera de sortir des poules, si possible à la première place. L’ambition est sans limite."

Plus la Belgique de 2018

Garcia reconnaît que le statut des Diables Rouges a changé, mais le Français voit ça comme une opportunité. "Tout est possible, même si ça l’était plus avant qu’aujourd’hui. On a une position d’outsider plutôt que de favori, ce qui est peut-être plus enviable."

Le coach s’est ensuite arrêté sur les adversaires, qu’il refuse de minimiser. "L’Égypte est l’une des meilleures nations africaines. L’Iran et la Nouvelle-Zélande pratiquent d’autres footballs, il faudra bien les étudier et comprendre pourquoi l’Iran est 20e au classement FIFA, car ce n’est pas un hasard. Il ne faudra pas sous-estimer ces adversaires qu’on ne connaît pas bien."

Garcia insiste sur le respect et la vigilance. "Comme Thibaut Courtois l’a dit, il faut respecter nos adversaires, ne pas les sous-estimer, et ne pas penser que les matches sont gagnés d’avance. C’est peut-être une bonne chose de commencer par l’Égypte car c’est sans doute notre meilleur adversaire. Cela va nous forcer à être dans la compétition dès le premier match, en étant bien vigilants."

