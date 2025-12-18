Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver
Photo: © photonews
Anderlecht met de plus en plus Majeed Ashimeru en avant avec le RSCA Futures. Le milieu ghanéen a joué trois des quatre derniers matchs des U23.

Le directeur sportif d'Anderlecht Olivier Renard veut vendre avant de recruter. Parmi les joueurs mis à l'écart, Majeed Ashimeru est celui qui devrait partir le plus rapidement selon la Dernière Heure.

Avec son salaire élevé et un contrat de 18 mois, Ashimeru pèse dans les finances du club. En l'envoyant chez les Futures, Anderlecht espère accélérer son transfert pour économiser la fin de son contrat.

Le club avait appliqué une stratégie similaire l’an dernier avec Amadou Diawara, mais ça n’avait pas fonctionné sur le plan financier. Diawara avait pris la direction de l’Espagne et évolue aujourd’hui en deuxième division, à Leganés.

Le seul joueur indésirable susceptible de partir cet hiver

Pour Thomas Foket, ce sera plus compliqué : ses prestations ont été irrégulières, il a souffert d’une blessure au pied et il est sous contrat jusqu’en 2027, ce qui rend un transfert hivernal difficile.


Côté départs, Alexis Flips et Mats Rits sont loin de faire leurs valises. Le premier revient de blessure et le second refuse de jouer avec les jeunes. Finalement, Anderlecht mise tout sur le transfert d'Ashimeru cet hiver.

Commentaire
