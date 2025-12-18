Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

La saison de Nathan De Cat impressionne tout le monde, et en pousse certains à estimer que le milieu de terrain anderlechtois aurait sa place au sein du noyau des Diables Rouges. Mais qu'en pense Rudi Garcia lui-même ?

Nathan De Cat sera un jour Diable Rouge, le doute n'est pas permis à ce sujet. Titulaire et absolument indispensable au RSC Anderlecht, le "ket" de 17 ans est d'ores et déjà promis à une très belle carrière voire à un transfert vers le top européen à assez moyen terme.

Mais certains estiment que De Cat pourrait d'ores et déjà devenir international, comme l'avaient été, très jeunes, des talents comme Lukaku, Hazard, Tielemans ou encore, plus récemment, Duranville et Mokio. Rudi Garcia s'est exprimé à ce sujet.

Nathan De Cat appelé en mars ?

"C'est un joueur très intéressant et déjà très mature. L'âge n'est pas un critère, comme le prouve le fait que j'ai déjà sélectionné un Jorthy Mokio", rappelle le sélectionneur des Diables Rouges dans les colonnes du Nieuwsblad lors d'un point presse de fin d'année.

Mais le noyau déjà en place, bien sûr, ne sera pas chamboulé. "Les joueurs que j'ai sélectionnés jusqu'à présent ont une longueur d'avance", souligne Garcia. "J'ai vu comment ils fonctionnent au sein d'un groupe, je connais leur personnalité".



La dernière chance de convaincre Rudi Garcia sera lors du rassemblement de mars. Les Diables iront aux USA pour affronter les Etats-Unis et le Mexique. "Nous avons ce rassemblement pour faire quelques essais", confirme-t-il. On ne serait donc pas surpris de voir Nathan De Cat repris, s'il continue sur sa lancée.