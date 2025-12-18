"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

La Gantoise va mal. Sorti du top 6 après le départ de Leko, le club mise sur Rik De Mil pour redresser la barre et sauver sa saison.

Depuis la semaine passée, Rik De Mil a pris les commandes de La Gantoise après le départ d’Ivan Leko vers le Club de Bruges. Le duel de ce week-end au Jan Breydel sera observé avec beaucoup d’attention.

Quant à l’avenir, il semble prometteur pour les Buffalos. Ces derniers mois et ces dernières années, plusieurs joueurs formés au club ont rejoint le noyau A et La Gantoise compte bien continuer à miser sur sa jeunesse.

Avec Mohamed Kandoussi, La Gantoise mise sur l’avenir. Le joueur de 15 ans a signé son tout premier contrat professionnel, qui le liera au club au moins jusqu’en juin 2029, annonce le club sur son site officiel.

Une grande confiance

"Mohamed Kandoussi a signé son premier contrat professionnel avec La Gantoise. Mohamed joue avec nos U16 et fait partie de la sélection belge dans cette catégorie. Il peut évoluer comme milieu offensif ou attaquant."

"Mohamed est un joueur au physique solide, avec une grande endurance, une bonne base technique et une belle vision du jeu. Le jeune Buffalo a signé un contrat jusqu’en 2029. Félicitations et bonne chance, Mo !", explique le club.

