Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

Le Standard de Liège sécurise l'un de ses talents. Diego Da Silva Sousa, 17 ans, prolonge au club pour trois ans.

Le Standard de Liège a décidé de faire confiance à sa formation. Le club a prolongé le contrat de Diego Da Silva Sousa, jeune défenseur central de 17 ans. Il a signé pour trois ans, avec une année supplémentaire en option. Le Standard veut le garder et le voir grandir.

Un enfant du club

Diego connaît la "maison". Il est arrivé au club en 2019 et a fait toutes ses classes au centre de formation. Cette saison, il joue avec les U18 et a participé à sept rencontres.

Belgo-brésilien, il apporte un profil intéressant. Calme balle au pied, il ne cherche pas à en faire trop. Quelques clubs se seraient penchés sur le joueur.

Avec cette prolongation, le Standard veut miser sur ses jeunes, leur donner du temps, de la confiance et une place dans le projet de Marc Wilmots.

Il ne devrait pas rejoindre le noyau professionnel tout de suite, le talent du club devra suivre plusieurs étapes avant de s'entraîner avec l'équipe A.



