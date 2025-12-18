Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !
Photo: RFC Liège

Thomas Rodrigues Pereira, actuel CEO du RFC Liège, aurait pu travailler pour le RSC Anderlecht. Il a en effet été approché pour en devenir le CEO Non-sports.

Il est parfois difficile de suivre les changements d'organigramme au sein du RSC Anderlecht. L'été dernier, le club nommait en effet une nouvelle CEO Non-sports, en la personne d'Isabelle Vanden Eede. L'ancienne CEO d'Orange est toujours en poste.

Plutôt qu'elle, c'est toutefois une personnalité un peu plus connue du monde du football belge qui aurait pu occuper le poste : Thomas Rodrigues Pereira, actuel CEO du RFC Liège. Rodrigues Pereira a travaillé durant 13 ans à l'ACFF et 3 ans à la tête de l'académie de l'Union Saint-Gilloise.

Rodrigues Pereira a préféré Liège à Anderlecht

"J'étais l'un des candidats sur la shortlist du RSC Anderlecht pour le poste de CEO Non-sports", révèle-t-il dans les colonnes de Sudinfo. "J'ai eu une discussion avec le club l'été dernier, mais je n'ai pas eu un bon pressentiment".

Finalement, Rodrigues Pereira a été contacté par le FC Liège. "Deux ou trois longs entretiens avec David Kirsch, actionnaire du club, et le co-président Jean-Paul Lacomble ont suffi à me convaincre", résume le CEO des Sang & Marine. "C'est un club à dimension humaine mais avec des ambitions à moyen et long terme, ce qui m'a séduit". 


L'instabilité qui a suivi au sein du board anderlechtois a probablement conforté Thomas Rodrigues Pereira dans son choix. Depuis l'été dernier, Wouter Vandenhaute a été prier de plier bagages, remplacé par Michael Verschueren, tandis que Kenneth Bornauw est devenu CEO et David Verwilghen responsable du scouting. 

