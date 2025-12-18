Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: David

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! David

Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

Promise David se sent bien à l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant canadien veut finir la saison au Parc Duden. (Lire la suite)