Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: David
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! David

Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

Promise David se sent bien à l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant canadien veut finir la saison au Parc Duden. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 17/12

Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

07:40
En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: David

06:30
Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

06:30
Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

23:00
Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

22:35
Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

22:00
Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

21:40
Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

21:20
Bounida, Godts et Mokio en feu : les Belges offrent un récital à l'Ajax en Coupe

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/12: Tielemans

20:03
Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

20:40
Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

20:20
Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

20:03
Alexander Blessin, l'ancien coach de l'Union, visé par de graves accusations en Italie

19:30
Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

19:00
Ses débuts pour le Standard, plus de... 20 ans plus tard : Lucas Pirard donne une leçon de persévérance

18:40
Voici pourquoi les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Martin Delavallée

18:20
Les caisses de la Fédération belge pourraient bien être remplies : la FIFA présente les primes du Mondial 2026

18:00
Eden Hazard va bientôt rejouer au football pour la bonne cause

17:30
Encore un entraîneur sur la sellette en Pro League : voici pourquoi la décision tarde

17:00
"Ma femme, mes enfants et mes petits-enfants en ont souffert" : les révélations de Hugo Broos

16:30
Romelu Lukaku, le meilleur attaquant belge de tous les temps ? Une vieille connaissance du buteur est claire

16:00
Un ancien Diable Rouge sur la short-list d'un club de Pro League qui s'est récemment séparé de son entraîneur

15:40
Un club de Pro League en pole position pour signer un jeune talent des RSCA Futures

15:20
Pourquoi la CAN peut avoir une grande influence sur l'avenir des Diables Rouges

15:00
1
Énorme coup dur pour Mario Stroeykens juste avant le début de la CAN 2025...

14:31
L'ancien Anderlechtois Fabio Silva déjà proche d'un départ de Dortmund dès cet hiver ?

14:20
Soirée historique pour le football belge : un nouveau record battu

14:00
La potentielle participation de la RDC au Mondial 2026 en danger ? Le Nigéria saisit la FIFA

13:30
1
Une grande première depuis près de 40 ans : Anderlecht va avoir les oreilles qui sifflent ce week-end

13:00
1
Noah Sadiki proche de faire pencher la balance ? Un ancien d'Anderlecht ouvre la porte au Congo

12:40
2
Le prochain enfant de Sclessin à quitter le Standard ? "Je serai très heureux s'il y a un transfert, mais..."

12:20
"Lorsque vous avez une telle opportunité..." : Mehdi Bayat raconte l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

12:00
11
Cinq pistes pour succéder à Rik De Mil au Sporting Charleroi

11:40
Une Assemblée générale de tous les dangers ? La réunion attendue de tous pour l'avenir du championnat

11:20

