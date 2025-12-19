"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren
Photo: © photonews

Gaëtan Englebert s'est exprimé au micro de DAZN après la défaite des Sang et Marine contre Lokeren (0-1). Un match nul aurait été un résultat plus logique selon lui.

Le coach liégeois était évidemment frustré de l'arbitrage suite au penalty converti par Radja Nainggolan, qui aura décidé de la rencontre : "Je ne suis pas arbitre et je ne le serai jamais. On ne peut pas dire qu’aujourd’hui ils aient été à la hauteur. Le match n’était pas bon. On ne l’a peut-être pas été non plus, mais il y a eu des décisions assez surprenantes sur l’ensemble de la rencontre, qui ont finalement influencé le résultat."

Le RFC Liège s'est incliné suite à un penalty qui n'aurait pas dû être sifflé, mais les Sang et Marine auraient eux aussi pu mener plus tôt dans la partie sur penalty. À l'heure de jeu, Oumar Diouf a loupé son face-à-face contre le gardien : "Je pense que c'est le tournant du match. Même si, après le penalty, on a senti un peu de déception, mais pour le reste, on ne l’a pas trop vu dans le jeu. C’est sûr que si on inscrit ce but-là, le match aurait peut-être été un peu différent. Mais bon, ça reste une situation compliquée : on est seul face au gardien, et on a vu de grands joueurs rater dans ces moments-là."

"On ne peut pas en vouloir à un joueur qui prend ses responsabilités et rate", pointe-t-il. "Après, on a essayé pendant le match de se créer des occasions, mais c’était très fermé, assez compliqué pour nous. Je pense qu’un match nul aurait été mérité sur l’ensemble. Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions, même un 0-0. Et je le répète : c’est dommage que le match se décide sur une décision arbitrale."

Oumar Diouf est-il le joueur désigné pour frapper les penalties ? "On peut le voir de plusieurs façons. Quand un joueur marque moins, on peut dire qu’on veut lui redonner confiance en lui offrant une occasion de marquer, car c’est souvent la manière la plus simple d’inscrire un but. Ou bien, on peut se dire qu’il n’est pas dans sa meilleure période et qu’il vaut mieux laisser quelqu’un d’autre. Quand on rate, c’est toujours facile à dire après coup. Il fait partie des deux ou trois tireurs désignés. Après, c’est à eux, sur le terrain, de décider qui se sent le mieux. On ne peut pas reprocher à quelqu’un de prendre le ballon et de rater." 

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

Mais alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ce jeudi ? "Je n’ai rien de particulier à leur reprocher. Ils se sont donnés, mais on a été un peu moins bons, surtout avec le ballon. Il y a eu beaucoup d’imperfections techniques, des passes imprécises. Les courses ont été meilleures en deuxième mi-temps, mais c’est un tout. C’était un match fermé, avec peu de situations dangereuses. Cela s’est joué sur des phases arrêtées, et malheureusement, c’est Lokeren qui en a profité aujourd’hui."

Lire aussi… Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le dernier match avant la trêve sera face au RWDM Bruxelles pour les Sang et Marine. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche à 16h00. "On va essayer de bien se préparer. On a deux joueurs suspendus, donc il va falloir trouver des solutions défensives. On a deux jours pour remettre tout le monde bien mentalement et physiquement, afin d’aller chercher un bon résultat à Molenbeek."

Division 2

 Journée 18
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 0-0 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 1-2 La Gantoise La Gantoise
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 2-0 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 1-2 SK Beveren SK Beveren
FC Liège FC Liège 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-1 Eupen Eupen
