Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Photo: © photonews

Derrière les incontournables Courtois et Sels, la relève s'organise autour de Senne Lammens. À l'inverse, Maarten Vandevoordt semble disparaître doucement des radars malgré son talent.

Quand il a explosé à Genk, Maarten Vandevoordt était considéré comme l’un des plus grands talents au poste de gardien. Le RB Leipzig l’avait acheté dès avril 2022, tout en le laissant deux saisons à Genk pour continuer à mûrir.

Uniquement la Coupe d’Allemagne pour Vandevoordt

La saison passée devait être une année de transition. Péter Gulácsi restait le numéro 1 incontesté, mais Vandevoordt avait tout de même joué 12 matchs : six en Bundesliga (notamment après une commotion de Gulácsi), quatre en coupe et deux en Ligue des champions.

Ce n’était pas énorme, mais suffisant pour rester dans le radar des Diables Rouges. Cette saison, la situation est différente : Leipzig ne joue pas en Ligue des champions et la répartition est très claire.

Gulácsi dispute tous les matchs de Bundesliga et Vandevoordt doit se contenter de la Coupe d’Allemagne. Heureusement que le club est encore en course, sinon la saison du gardien de 23 ans serait pauvre en minutes.

Attendre l’été semble la meilleure option

Doit-il chercher une solution dès maintenant ou patienter ? La deuxième option semble logique. Gulácsi a 35 ans et son contrat arrive à son terme. Vandevoordt pourrait avoir sa chance comme numéro un la saison prochaine.

Si le club investit dans un gros nom cet été, il devra sans doute tirer ses conclusions… et penser à partir.

Commentaire
