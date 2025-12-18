Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

Ces dernières semaines ont été agitées en Belgique, avec plusieurs entraîneurs poussés vers la sortie.

Steven Defour n’a pas tourné autour du pot dans l’émission 90 Minutes. "Cela faisait quelques semaines que ça allait moins bien. Pour moi, la responsabilité est partagée. En toute honnêteté, Genk affichait un niveau de jeu tout à fait correct dès l'entame de la saison", a-t-il expliqué.

Selon lui, Genk a complètement changé sa manière de jouer. "Ils avaient un style clair avec Tolu Arokodare et avant ça avec Paul Onuachu… puis soudain, ils achètent un attaquant avec un profil différent. Tu ne peux plus pratiquer le même football. Tout part de là."

Un problème avec la défense

"Si tu changes ton jeu et que ça fonctionne pas, tu ouvres plus d’espaces, tu laisses des trous. La défense en souffre. Et la direction a sa part de responsabilité", juge Defour, qui insiste sur le partage des fautes.

Pour lui, le vrai souci est devant. "Le gros problème, c’est l’efficacité. On ne peut pas dire que Oh n’a pas eu d’occasions. Le style de jeu change radicalement sans un pivot comme Tolu."

Lire aussi… Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...›

Filip Joos a complété l'analyse en ajoutant un autre élément. "Tout est lié au licenciement survenu à Bruges. Je ne prétends pas que Genk cible Hayen, mais ils voient que la concurrence bouge et ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés."