La gagne et rien d'autre pour Virton

Auteur d'un six sur six, Virton aspire réaliser la passe de trois lors du déplacement à Lommel. Glenn Claes espère être au coup d'envoi.

La bagarre pour le gain de la deuxième tranche se poursuit. En déplacement au SK Lommel cet après-midi pour le compte de la 24e journée en Proximus League (en fait la 10e de la 2e tranche), l’Excelsior Virton croise le fer avec un adversaire invaincu sur ses terres depuis le 20 octobre et cette défaite 2-0 contre OHL. L’avertissement est sérieux. Comme pour accroître la pression - sans même évoquer la joute OHL-USG qui sera rejouée le mardi 11 février voire le plainte du Beerschot suite au but litigieux du Virtonais Ribeiro lors du succès 1-0 des Luxembourgeois le samedi 25 janvier - les rivaux ont gagné de concert vendredi et samedi. Le Beerschot, l’USG et OHL ont pris la mesure respectivement de Westerlo, Lokeren et Roulers. Dont acte.

« On ne se focalise pas sur les autres. Virton doit regarder dans son assiette. Les Limbourgeois sont assez performants dans leurs installations et sont en forme ascendante », admet l’entraîneur virtonais Christian Bracconi. « Nous, nous sommes redoutables en déplacement. La tendance s’équilibre. Pour eux comme pour nous, la seule alternative possible est la gagne. » Quant à l’effectif et à l’exception de l’arrière droit Edisson Jordanov - opéré au nez - qui reprendra, avec un masque, l’entraînement dès demain, il est au grand complet. « J’ai seize, dix-sept titulaires. Les réservistes ont beaucoup d’importance. Tout le monde est concerné. » Réserviste il y a huit jours, Stelvio Cruz retrouvera-t-il le terrain ? Le chouchou du Faubourg d’Arival Lucas Ribeiro sera-t-il titulaire ? Glenn Claes aura-t-il toujours les faveurs du T1 ? Réponse sur le coup de 16h.