Le malheureux gardien de Malines en saura plus lundi sur sa blessure, qui semble sérieuse

Pas de chance pour Yannick Thoelen. Sur le premier but de Roman Bezus, il s'est coincé le pied dans le sol et s'est tordu le genou. Malines veut attendre les résultats du scanner lundi avant de donner des nouvelles.

Cela n'avait certainement pas l'air bon. Le gardien a vu la balle de Bezus partir, mais a été contraint de corriger sa trajectoire de plongeon à cause de l'effet. Résultat : en plus du but encaissé, il s'est tordu le genou et est immédiatement tombé au sol en hurlant de douleur.

"Nous devons attendre lundi avant de pouvoir en dire plus, le liquide dans le genou doit d'abord être évacué", a expliqué Wouter Vrancken. Il se pourrait que le joueur soit victime d'une lésion du ligament croisé.