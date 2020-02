EreDivisie: la Red Flame Julie Biesmans prolonge l'aventure!

À peine arrivée, déjà adoptée, elle jouera une saison de plus au PSV.

Julie Biesmans avait quitté Bristol et l'Angleterre, où elle était restée deux ans, en tout début de saison pour une nouvelle aventure aux Pays-Bas. Six mois plus tard, la Belge se sent visiblement bien au PSV: elle a prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Avec un titre en poche à la fin de saison?

"Je me sens à ma place et je suis très heureuse ici", confie Julie Biesmans. "Je joue dans une bonne équipe professionnelle et, d'un point de vue purement sportif, il y a suffisamment de défis pour que je continue à grandir ici."

Et le premier grand défi pour Julie Biesmans sera de tenter d'aller chercher le titre avec le PSV, qui mène la EreDivisie avec quatre unités d'avance sur l'Ajax et neuf, déjà, sur le Twente de Davinia Vanmechelen.