Roland Lamah a croisé Zlatan : "Son arrogance se ressent sur le terrain"

Roland Lamah a croisé de sacrés noms sur le terrain. L'ancien joueur du FC Dallas et du FC Cincinnati a évoqué pour nous sa carrière et les joueurs qui l'ont impressionné ...

Roland, à 32 ans, tu as encore quelques années, mais c'est aussi un moment comme un autre pour faire le bilan. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière ?

Non, pas vraiment. Peut-être ma signature à Cincinnati, où tout ne s'est pas passé comme prévu, si j'avais pu le savoir, j'aurais peut-être opté pour autre chose. Mais on ne le sait jamais. Pour le reste, que ce soit ma carrière en Europe, mon choix de venir en MLS ... Non, aucun regret, tout s'est plutôt bien passé !

On pourrait penser, par exemple, qu'en optant pour la Côte d'Ivoire plutôt que pour les Diables Rouges (5 sélections), tu aurais été plus souvent international ...

C'est difficile à dire. Oui, peut-être. Rien n'est sûr. J'ai fait un choix à l'époque, je l'assume. J'ai joué cinq matchs avec une génération qui allait devenir énorme, sans être aussi talentueux que certains. Je ne regrette pas du tout cette décision ...

Il y a des Diables qui t'ont surpris depuis, dans leur progression ?

Hazard était déjà là. Il n'avait que 17 ans, mais on voyait déjà son talent. Mais de là à atteindre un tel niveau, je ne sais pas. Cela dit, il y en a qui m'ont surpris, oui : je pense par exemple à Marouane Fellaini, qui a fait d'énormes progrès par après dans sa carrière et dans son jeu. Après, il y a eu un énorme changement de génération depuis mon passage ...

Dans ta carrière, quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné ?

Dans les équipiers, je peux déjà te citer Eden Hazard, justement. Sinon, pour citer des noms qui vous parlent, je peux évoquer Mbark Boussoufa, peut-être le meilleur avec qui j'ai joué ... Cheikh Tioté, paix à son âme. Ahmed Hassan, à Anderlecht également, c'était pas mal du tout (rires).

Et chez les adversaires, je peux t'en citer encore plus, bien sûr. Tu connais Lionel Messi ? (rires). Cristiano Ronaldo également, bien sûr ... Thiago Alcantara, du FC Barcelone à l'époque.

Tu ne cites pas Zlatan Ibrahimovic, que tu as croisé en MLS ...

Oui, j'ai joué contre lui, et évidemment, il est très fort. Mais je ne l'apprécie pas. Tu peux vraiment sentir son arrogance sur le terrain et c'est une attitude que je n'aime vraiment pas. Ok, tu es très fort, mais reste calme, on sait que tu l'es. Non, je ne suis vraiment pas fan de Zlatan.

