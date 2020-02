🎥 Christian Benteke, enfin: "Ma pire période en Angleterre"

La défaite a clairement gùché le plaisir du Diable Rouge, mais ce but va lui faire du bien.

S'il avait marqué avec les Diables Rouges, Christian Benteke a inscrit son premier but de la saison avec Crystal Palace, samedi après-midi, et ça faisait même presque un an qu'il n'avait pas marqué en Premier League (son dernier but avec Palace? Il l'avait inscrit contre Arsenal... le 21 avril 2019).

Cela commençait à faire long pour Benteke, plus de 9 mois sans marquer. pic.twitter.com/G7aWByjmOT — Box To Box âšœ đŸŽó §ó ąó „ó źó §ó ż (@BoxToBoxBEL) February 8, 2020

Plus que jamais, l'ancien Rouche avait besoin de ce but. "C'était la pire période depuis mon arrivée en Angleterre", confirme-t-il. "Ce n'était pas facile, mais chaque jour est une nouvelle chance et je l'ai saisie."

Une joie pourtant fortement atténuée par la défaite des Eagles à Everton. "Je suis content d'avoir marqué, mais c'est frustrant de perdre et l'ambiance n'était pas top dans le vestiaire..." Compréhensible, d'autant que sans un arrêt miraculeux de Jordan Pickford, le Diable aurait égalisé à l'heure de jeu...