L'ancien coach d'Ostende est déjà viré

46, c'est le nombre de jours que Kare Ingebrigtsen aura tenu à la tête de son nouveau club.

Fin décembre, alors qu'Ostende jouait un match à Charleroi, on apprenait que l'entraîneur du KVO quittait le navire. Il a préféré partir pour rejoindre Chypre apprenait-on après le match.

Visiblement, Ie Norvégien de 54 ans n'a pas vraiment fait le bon choix. Même si, après coup, c'est toujours plus facile à commenter. Dans tous les cas, Apoel Nicosie annonce ce mardi matin que le contrat entre Ingebrigsten et le club chypriote est terminé, un mois et demi après sa prise de fonction.

L'Apoel est troisième du classement, à cinq points du leader. Mais la défaite de ce week-end (1-0) aura certainement été celle de trop pour le coach norvégien.