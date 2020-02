L'arrivée de Haaland à Dortmund, une mauvaise nouvelle pour Thorgan Hazard?

Le talent norvégien n'aura pas eu besoin d'un mois pour se mettre les supporters du Borussia Dortmund dans la poche, mais son arrivée a aussi fragilisé la place de Thorgan Hazard dans le onze de base du Borussia.

Hein Vanhaezebrouck analyse cette arrivée tonitruante d'Erling Haaland à Dortmund et constate: "La conséquence, c'est que Thorgan Hazard a débuté les deux derniers matchs sur le banc et en Coupe, il avait été remplacé à la pause", résume l'ancien coach d'Anderlecht et de Gand, dans les colonnes du Nieuwsblad.

Une sélection pour l'Euro en jeu?

Une situation qui, pour Hein Vanhaezebrouck pourrait aussi remettre en cause le statut du Brainois chez les Diables. "Thorgan Hazard avait pris la place de Carrasco dans le onze, mais, maintenant qu'il est de retour en Europe, ça peut aller très vite. Thorgan Hazard devra retrouver sa place à Dortmund pour sécuriser sa sélection l'Euro."

Mais c'est encore trop tôt pour s'inquiéter: "L'avantage de Thorgan Hazard reste qu'il peut évoluer à plusieurs postes. Et qui sait si Lucien Favre ne pourrait opter pour une solution à côté de Haaland et placer le Belge comme deuxième attaquant?" conclut Hein Vanhaezebrouck.