Le Borussia Dortmund a fixé le prix de Jadon Sancho

Les Marsupiaux ont compris qu'il serait difficile de conserver leur jeune prodige à l'issue de la saison. Néanmoins, ils veulent en tirer le meilleur prix possible.

Jadon Sancho était en feux du côté du Borussia Dortmund. L'international anglais âgé de 19 ans a déjà marqué 12 buts et distillé 14 passes décisives en 19 matchs. Il est d'ailleurs le jeune joueur le plus redoutable et efficace des grands championnats européens. Ses prestations ne passent évidemment pas inaperçues; Chelsea et Manchester United sont à l'affût et prêts à délier les cordons de leur bourse.

Le BVB a bien compris qu'il serait compliqué de le garder lors du prochain mercato d'été et se serait résigné à perdre son prodige, comme le rapporte le Daily Mirror. Les Marsupiaux ont même fixé le prix de l’international anglais. Il faudra 142 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une somme qui ne devrait pas effrayer Manchester United et Chelsea, des intéressés de longue date.