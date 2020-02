Steven Defour, en manque de temps de jeu, évoque son avenir

Steven Defour arrive en fin de contrat en juin prochain. Où se situe l'avenir du médian de l'Antwerp ? Il s'est exprimé sans fard à ce sujet.

Steven Defour a été freiné ces dernières saisons par plusieurs blessures et espère pouvoir regarder vers l'avant en 2020. "Les critiques des journalistes, je peux faire avec. Mais celles de collègues, c'est plus difficile et ça me touche plus qu'auparavant", regrette l'ex-Diable Rouge dans Het Laatste Nieuws.

Defour, en manque de temps de jeu cette saison, arrive en fin de contrat en juin. "J'aimerais rester à l'Antwerp, mais pas si je ne joue pas ... L'étranger, c'est probablement fini pour moi, sauf Dubaï ou quelque chose dans ce style", ajoute-t-il. Bref : l'ancien du Standard et d'Anderlecht est dans le flou ...