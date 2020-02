🎥 Leipzig reprend provisoirement la tête, l'Hertha Berlin s'impose grâce à un but de Boyata

La 22ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi après-midi. Pas moins de cinq matchs se jouaient à 15h30.

Leipzig - Werder Brême

En attendant que le Bayern Munich se déplace à Cologne ce dimanche, Leipzig a repris la tête du classement. Ils se sont aisément imposés face au Werder Brême. Score final : 3-0, grâce à des buts de Lukas Klostermann, Patrick Schick, puis de Nordi Mukiele.

Boyata buteur

Après dix minutes de jeu, comme nous l'écrivions à la mi-temps, le défenseur belge plantait son deuxième but de la saison. Srbeny avait beau égaliser pour Paderborn, son équipier Jamilu Collins inscrivait un but dans sa propre cage qui donnait la victoire à l'Hertha Berlin. Pour le plaisir, on vous remet la vidéo du but de Boyata :

Victoires de Wolfsbourg et du Bayer, partage entre Augsburg et Freiburg

Dans le même temps, l'autre club de la capitale (Union Berlin) a perdu dans les dernières secondes contre le Bayer Leverkusen (2-3), tout comme l'a fait Hoffenheim contre Wolfsbourg (2-3 également). Enfin, Augsburg et Freiburg se sont quittés sur un score de parité (1-1).