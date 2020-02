Jürgen Klopp, toujours classe : "Je suis triste pour Manchester City et Guardiola"

La nouvelle de l'expulsion de Manchester City de toute compétition européenne pour deux saisons (en attendant le résultat de l'appel) a fait l'effet d'une bombe. Jürgen Klopp, devenu ces dernières années le grand rival de Guardiola et City avec Liverpool, a réagi avec sa classe habituelle.

Jürgen Klopp n'est pas du genre à frapper un homme à terre ou se réjouir des déboires d'un adversaire, fut-il un rival sportif acharné depuis plusieurs saisons. Après la victoire de Liverpool à Norwich City (0-1), le coach des Reds a réagi à la nouvelle concernant Manchester City : "J'étais choqué en apprenant ça", révèle-t-il dans des propos relayés par Skysports.

"Je n'ai aucune idée de comment ce genre de choses se passe, mais ce que je peux dire en tant qu'entraîneur, c'est que Manchester City et Pep Guardiola pratiquent un football fantastique", continue Klopp. "C'est comme ça. J'ai toujours admiré ce qu'il faisait, ce qu'ils faisaient, et ça ne changera pas du jour au lendemain".

"On ne peut qu'imaginer ce que ça fait ..."

Jürgen Klopp a ensuite donné son ressenti : "On peut imaginer que c'est quelque chose de très difficile pour les personnes en charge du sportif : vous faites confiance aux responsables, ils vous disent que tout va bien, mais l'UEFA voit les choses différemment et il faut faire avec", pointe l'Allemand.

"Je n'ai aucune idée de ce qui se passera après. Pour être honnête, je suis triste pour Pep et les joueurs. Waw. Ils n'ont rien fait de mal, eux, c'est une certitude", souligne ensuite Klopp. "Ils jouent au football, et de manière sensationnelle. Pep a aidé à améliorer la Premier League. Mais voilà, il y a des règles à respecter ; je n'ai aucune idée de la véracité des accusations, mais si l'UEFA le voit comme ça, et nous verrons ce qui arrivera".