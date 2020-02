Alderweireld et ses "trois goals", selon Mourinho : "Quelle semaine!"

Toby Alderweireld a vécu quelques jours mouvementés : papa pour la seconde fois, le Diable Rouge est passé du cauchemar au rêve contre Tottenham avec un auto-but et l'égalisation dans la foulée.

Toby Alderweireld avait déjà vécu une Saint-Valentin inoubliable vendredi, quand sa femme Shani a accouché de leur second enfant. "C"était une semaine incroyable pour moi et ma femme, mais je n'ai pas dormi ! J'ai dû voyager huit heures hier", explique-t-il à la BBC. Tottenham jouait ce dimanche à Aston Villa et Alderweireld était bien titulaire malgré ces circonstances exceptionnelles.

Et son match non plus, Toby ne l'oubliera pas. Un match lancé de la pire des manières par un auto-goal. "Le vent ne facilitait pas les choses. J'ai cru que Hugo sortait. Mais nous devons aller de l'avant et reconnaître que nous avons fait des erreurs", relativise Alderweireld. "Ce n'était pas mon meilleur match, mais je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe malgré tout avec ce but".

Trois buts

José Mourinho, lui, préférait en rire : "D'une drôle de façon, il a marqué trois buts : celui contre son camp, le sien et sur le corner où il perd son duel avec Björn Engels (sur le 2-2, nda)", blague le Portugais. "Mais il a surtout marqué le but de sa vie avec un bébé cette semaine". Une vraie montagne russe émotionnelle pour le Belge !