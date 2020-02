Une très mauvaise soirée pour Michy Batshuayi et Chelsea

Titulaire pour la première fois en championnat cette saison, Michy Batshuayi n'a pas su saisir l'occasion. Et pour ne rien arranger, Chelsea fait une trèss mauvaise opération.

Devant son public et après les deux défaites subies contre Mman U cette saison (un 4-0 à Old Trafford en championnat et un 1-2 à Stamford Bridge en League Cup), les Blues de Frank Lampard avaient pourtant prix ce choc par le bon bout, se créant plusieurs opportunités en première période, dont une belle occasion vendangée par Michy Batshuayi.

Dominé, Manchester United a su attendre son heure et c'est Anthony Martial qui a débloqué le marquoir, juste avant la pause. La rencontre avait définitivement tourné et c'est Manchester United qui a dominé les débats en seconde période.

Avec deux buts (logiquement) annulés pour Chelsea malgré tout. Et c'est Harry Maguire qui a mis fin au suspense en doublant la mise à l'heure de jeu (0-2). Avec neuf points de retard sur Leicester, le podium s'éloigne pour les Blues (41 points). Mais surtout Tottenham (5e, 40 points) et Manchester United (7e, 38 points) se rapprochent.