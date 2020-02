Chelsea proche de réaliser une belle plus-value ?

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne n'ont pas réussi à percer à Chelsea, mais les Blues ont réussi à vendre les deux Diables pour une belle somme.

Un tour que le club pensionnaire de Stamford Bridge est près de réussir à nouveau avec un certain Mario Pasalic. Il y a six ans, le Croate débarquait à Londres en provenance d'Hajduk Split pour une somme proche de trois millions d'euros. Et cet été, il y a de grandes chances de le voir rejoindre l'Atalanta pour près de... 14 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport.

Il a déjà posé ses valises à Bergame et évolue cette saison (en prêt) aux côtés de Timothy Castagne. Toutefois, avant de rejoindre la Serie A, Pasalic n'a pas joué une seule seconde sous les couleurs de Chelsea. Il semble que le milieu de terrain de 25 ans n'ait, en fait, jamais vraiment fait partie des plans des Blues depuis son achat.

Avant cela, Pasalic avait été prêté à Elche, Monaco, à l'AC Milan, au Spartak Moscou et pour la deuxième année consécutive à l'Atalanta, qui souhaite donc l'acquérir définitivement.

Ainsi, Chelsea pourrait réaliser un bénéfice de près de 11 millions d'euros avec un joueur qui n'a jamais joué pour le club.