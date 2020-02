La nouvelle pépite du Real présentée au Bernabéu

A l'image d'Eden Hazard il y a quelques mois, Reinier a proposé quelques dribbles et autographes devant le public madrilène ce mardi après-midi. La pépite brésilienne est considérée comme l'avenir des Auriverdes. Le jeune milieu offensif compte d'ailleurs déjà quelques sélections avec les U23, pour un but marqué.

En conférence de presse, il a également souligné que son rêve devenait enfin réalité : "Aujourd'hui, je réalise mon rêve d'enfance". La page officielle du Real Madrid a d'ailleurs réalisé une compilation de ses meilleures actions, longue malgré son très jeune âge. La Maison Blanche espère bien pouvoir rentabiliser les 30 millions dépensés cet hiver pour Reinier :

💫⚽🇧🇷 Today we present @ReinierJesus_19... and this is how he plays!#WelcomeReinier | #HalaMadrid pic.twitter.com/HNO8tyBPNJ