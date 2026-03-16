Deux matchs nuls, Stockay rejoint au bout du suspense et Habay s'impose : le résumé de la D1 ACFF

Peu de buts ce dimanche en D1 ACFF. Deux matchs se sont terminés sur un 0-0, Stockay a été rejoint en fin de match par Schaerbeek et Habay a battu Rochefort.

Quatre rencontres de D1 ACFF étaient au programme ce dimanche après-midi. Trois matchs concernaient les Play-Offs de relégation et une rencontre comptait pour les Play-Offs de montée en Challenger Pro League.

Play-Offs de relégation

À Charleroi, les U23 du Sporting ont partagé l'enjeu avec ceux de l'Union Saint-Gilloise. La rencontre s'est terminée sur un score vierge, aucune des deux équipes ne trouvant la faille.

Même scénario à Namur. Les Merles recevaient le SL16 pour le premier match de Gabor Bukran sur le banc, les Namurois n'ont pas réussi à faire la différence. La rencontre s'est terminée sur un 0-0.

Le duel entre Stockay et le Crossing Schaerbeek était plus mouvementé. Les Bruxellois ont ouvert le score, mais Stockay est revenu au début de la seconde période. Stockay croyait avoir fait le plus dur avec un nouveau but, mais Schaerbeek a réussi à revenir au score dans les dernières secondes.

Play-Offs de montée



Habay a pris trois points face à Rochefort. Rochefort a terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Sarr. Habay grimpe à la quatrième place avec 24 points et Rochefort est dernier avec 17 unités.