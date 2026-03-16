Qui craquera le dernier ? Anderlecht, La Gantoise et Genk sous pression avant la dernière journée

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Qui craquera le dernier ? Anderlecht, La Gantoise et Genk sous pression avant la dernière journée
Photo: © photonews

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Grâce à sa victoire face à Anderlecht, Malines a validé son ticket pour les Champions' Play-offs. Voici ce qu'il reste à jouer lors de l'ultime journée pour les derniers prétendants.

L'Union, le Club de Bruges et Saint-Trond avaient déjà leur ticket en poche pour les Champions' Play-offs. Lors de cette 29e journée, Anderlecht, Malines et La Gantoise espéraient les rejoindre. Finalement, seul le KV Malines a validé officiellement sa place dans le top 6.

Avec 45 points, Malines ne peut plus être rattrapé par Genk. En revanche, pour Anderlecht et La Gantoise, le suspense dure encore. Malgré sa défaite à Malines, la situation est plutôt confortable pour les Mauves.

Beaucoup de suspense pour le top six

Un match nul à domicile contre le Cercle de Bruges suffira à Anderlecht pour se qualifier lors de la dernière journée. Même en cas de défaite, ils gardent une grosse marge : Genk devrait gagner son match tout en rattrapant un énorme retard à la différence de buts.

Actuellement, Anderlecht affiche un score de +5 contre -1 pour Genk. Pour cette même raison, les chances du Standard sont infimes. Les Liégeois devraient s'imposer très largement contre Westerlo pour espérer.

Qui pour décrocher la dernière place ?

Lire aussi… Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"
La Gantoise se déplace à Dender. Une victoire leur assure une place parmi les meilleurs. S'ils ne gagnent pas, ils devront compter sur un faux pas de Genk. Les Limbourgeois joueront leur survie sur la pelouse de La Louvière. S'ils ne ramènent qu'un point, le top 6 s'envolera pour eux au profit de La Gantoise.

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