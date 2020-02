La D2 et la D3 Amateurs en streaming dès la saison prochaine !

L'ACFF a annoncé une grande nouvelle pour le football amateur belge : les rencontres des clubs francophones de D2 et D3 Amateurs seront diffusées en streaming dès la saison prochaine !

C'est Le Soir qui nous l'apprend ce mercredi : l'ACFF a annoncé que dès la saison prochaine, des rencontres de D2 et D3 Amateurs seront diffusées en streaming live via la plate-forme Sporttotal, déjà active en Allemagne, en Espagne et en France.

Tous les clubs ayant donné leur accord (actuellement une douzaine, qui devraient être rejoints par d'autres rapidement) verront leurs rencontres être diffusées en direct sur le site de l'ACFF et sur Sporttotal. Les noms des clubs déjà concernés ne sont pas encore connus mais il pourrait donc être possible de suivre en vidéo des Tilleur - Verlaine, RAAL - Hamoir ou encore Rebecq - Union Namur ... Affaire à suivre.