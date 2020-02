Deux anciens joueurs de JPL dans l'équipe de la semaine de l'Europa League

L'Europa League a dévoilé son onze type ce vendredi après les seizièmes de finale. On y retrouve l'ancien Trudonnaire Kamada auteur d'un triplé jeudi avec Francfort contre Salzbourg (4-1) et l'ancien Genkois Hagi auteur d'un doublé avec les Rangers contre Braga (3-2).

Voici le onze type :

