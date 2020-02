Un ancien joueur de l'Antwerp et de Mouscron file en MLS

La MLS, de plus en plus une ligue de l'avenir ? Luka Stojanovic n'est certainement pas le joueur qui va confirmer cette hypothèse, mais son récent transfert confirme que les Etats-Unis deviennent une destination courante pour les joueurs professionnels.

Le Serbe de 26 ans va ainsi continuer sa vie de globetrotter. Passé par Mouscron et l'Antwerp entre 2017 et 2018 (prêté par l'Apollon Limassol), Stojanovic va débuter la saison en MLS, en rejoignant plus précisément le FC Chicago Fire.

"Stoja" n'avait disputé qu'une seule rencontre pour le Great Old. Il aura certainement laissé plus de souvenirs aux supporters Hurlus. A Mouscron, le milieu offensif avait disputé trente rencontres, pour 4 buts inscrits et 5 passes décisives offertes.